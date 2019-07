Il Brasile celebrato a Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Il Milano Latin Festival celebra il Brasile con una 4 giorni - fra eventi, musica e cultura - che parte oggi per concludersi domenica a 14 luglio con un concerto del cantante Saulo e lo special opening dei Cores da Bahia. Nel pomeriggio inaugurazione e ingresso gratuito al festival: dalle 18.30 alle 19.30, per tutti i brasiliani con un documento d'identità. Al Padiglione delle Nazioni si potrà visitare la mostra fotografica di Monica Silva, discendente diretta della tribù indigena Tupi Guarani, divisa in due parti e dedicata agli indigeni brasiliani e alla musica. Domani sera show-cooking della chef Rose Camargos, che insegnerà a preparare lo spuntino tipico brasiliano, il Pao de Queijo. Sabato, 20.30, proiezione del documentario dedicato al campione di F1 Ayrton Senna e quindi domenica scuola di samba e lo show di Saulo con il suo ultimo album 'O Azul e o Sol' registrato a Salvador con tutta la ricchezza musicale di Bahia e i Cores da Bahia, un circo differente, con lo show Encanto Amazonia.