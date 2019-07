Corte Conti, gestione virtuosa Lombardia

(ANSA) - MILANO, 8 LUG - "I dati di sintesi della gestione finanziaria" di Regione Lombardia "esprimono molteplici indicatori positivi, sintomatici di effetti gestionali di natura virtuosa". È quello che emerge dalla relazione della sezione lombarda della Corte dei Conti, presentata nel corso del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lombardia per l'esercizio 2018.

Tra i comportamenti virtuosi figurano "il pieno rispetto dell'equilibrio di bilancio, il miglioramento del risultato d'amministrazione, la consistente liquidità di cassa che ha permesso di evitare la contrazione di nuovo debito o il ricorso ad anticipazioni di cassa e di effettuare il pagamento di fornitori commerciali in tempi brevi".

"Siamo soddisfatti - ha commentato il governatore Attilio Fontana -, è chiaro che c'è sempre la possibilità di migliorare, noi in ogni caso stiamo cercando di apportare quelle piccole correzioni che ci sono state suggerite".