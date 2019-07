Autonomia: Salvini, sì a modifica Camere

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - "Il testo sulle Autonomie è pronto da mesi, il Cdm dovrà approvare un'intesa che poi dovrà essere sottoposta alle Regioni, e poi il Parlamento dovrà discutere, ci sono le commissioni che possono suggerire, modificare, per carità". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini prima di entrare a Palazzo Chigi e rispondendo "no" a chi gli chiede se staserà dirà al M5S che il testo sulle Autonomie non deve essere modificato dalle Camere. "Però se dal Cdm non esce un testo, di cosa stiamo parlando?", aggiunge.