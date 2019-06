Unaltrofestival è tutto al femminile

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Con una line up quasi tutta al femminile torna a Milano per la sua settima edizione, martedì 2 luglio al Circolo Magnolia, Unaltrofestival, l'evento dedicato alla musica alternativa internazionale.

Da sempre attento alle novità e in grado di spaziare tra i generi più vari, dall'indie al rock, dal pop all'elettronica, sospeso tra mainstream e alternativo, Unaltrofestival 2019 vuole andare oltre, superando ogni limite di genere, visto che da sempre - notano gli organizzatori - la presenza femminile è da sempre una percentuale minima nei festival musicali.

Star della serata la voce ammaliante di Anna Calvi. In scena anche la cantautrice inglese Jane Bird, la giovane cantautrice australiana Julia Jacklin, i francesi Videoclub e gli Eugenia Post Meridiem, con il loro primo album "In Her Bones".