Aria condizionata rotta, treni fermi

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Treni cancellati in Lombardia perché l'impianto di condizionamento a bordo non è funzionante.

A denunciare la situazione sono le opposizioni in Consiglio regionale, che chiamano in causa la Regione in qualità di azionista (attraverso Fnm) di Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario in Lombardia.

Sono una ventina le corse non effettuate oggi da Trenord su 7 linee, comunicate ai viaggiatori dall'azienda sul proprio sito.

Questo per assicurare la manutenzione straordinaria delle carrozze con i sistemi di condizionamento più vecchi, che potrebbero funzionare adeguatamente o andare in blocco a causa delle eccezionali temperature. "Ho chiesto a Trenord di intervenire per tutelare i pendolari. Le temperature di questi giorni sono inusuali, ma la società deve mettere in campo ogni azione possibile per limitare i disagi. I disservizi vanno assolutamente contenuti e Trenord deve fare uno sforzo supplementare in questa direzione", ha detto l'assessore alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi.