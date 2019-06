Pescatore annega nel fiume Oglio

(ANSA) - BRESCIA, 26 GIU - Un pescatore è stato trovato morto questa mattina nel fiume Oglio, tra Piancogno e Esine in provincia di Brescia. A lanciare l'allarme sono state due passanti. Ancora da capire la dinamica. Non è chiaro infatti se l'uomo abbia accusato un malore o se si sia trattato di un incidente. Sul corpo non ci sono segni di violenza e i carabinieri escludono l'ipotesi di un omicidio.