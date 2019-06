Muore cadendo da un carrello elevatore

(ANSA) - MANTOVA, 26 GIU - Infortunio sul lavoro mortale questa mattina in un'azienda agricola di Viadana, nel mantovano.

La vittima è un operaio che stava facendo manutenzione ad un impianto di biogas. L'uomo, 62 anni e residente in provincia di Treviso e socio di una ditta specializzata con sede in Croazia, si trovava su un carrello elevatore e, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di sette metri, morendo sul colpo. Sul posto i carabinieri di Viadana, i tecnici dell'Ats e i vigili del fuoco per i rilievi.