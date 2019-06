Milano-Cortina: Sboarina, effetto domino

(ANSA) - VERONA, 25 GIU - "Abbiamo davanti un'occasione unica, sette anni di promozione internazionale per il nostro territorio. Una sfida avvincente che è cominciata ieri". Così il sindaco di Verona, Federico Sboarina, dopo l'assegnazione dei Giochi 2026. "Il verdetto di Losanna - ha spiegato - ha innescato per Verona e il territorio scaligero un vero e proprio effetto domino. Con le Olimpiadi 2026 saremo il baricentro tra Milano e Cortina, chiunque arriverà in Italia per i giochi passerà dalla nostra città generando un indotto economico enorme. E siccome non siamo secondi a nessuno, organizzerò con il Presidente della Provincia Manuel Scalzotto un gruppo di lavoro stabile per la promozione coordinata di tutto il territorio".