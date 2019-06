Milano-Cortina: Ghirelli, gran traguardo

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "E' un grande traguardo per l'Italia e mi complimento per questo successo". Anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli esulta per l'assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali del 2026. "E' una tappa importante per il nostro Paese e per l'immagine di tutto lo sport italiano" ha aggiunto Ghirelli.