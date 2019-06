Giochi 2026, ecco Milano-Cortina

(ANSA) - LOSANNA, 24 GIU - Sventolando ciascuno un tricolore e anche qualche bandierina con il logo di Milano-Cortina, i componenti della delegazione italiana sono arrivati allo SwissTech Convention Center di Losanna dove oggi il Ciò assegnerà i Giochi invernali 2026. Alle 10.45, dopo quella di Stoccolma-Aare, è prevista la presentazione tecnica degli italiani, guidati dal capo del Coni, Malagò. Nel gruppo, fra gli altri, anche i sottosegretari Giorgetti e Valente, Montezemolo, Nicola Pietrangeli, Gabriele Galateri di Genola, presidente di Generali, l'ex ct Marcello Lippi, l'ad dell'Inter Alessandro Antonello, Evelina Christillin, oltre al sindaco di Milano Sala, quello di Cortina, Ghedina, e i presidenti di Lombardia e Veneto, Fontana e Zaia. Secondo Franco Carraro, membro Cio che però non voterà (come gli altri italiani e quelli svedesi) "la partita in sintesi è questa: tornare in Italia andrebbe contro il principio dell'universalità perché abbiamo avuto Torino 2006, ma la candidatura dell'Italia è più affidabile".