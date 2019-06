Fontana: emozionato e molto soddisfatto

(ANSA) - LOSANNA, 24 GIU - "Sono emozionato e molto soddisfatto. Fin dall'inizio, tutti insiemi, ci abbiamo creduto, e questo e' il premio alla caparbieta' e alla professionalita' di una squadra forte, tenace e preparata". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, commentando la 'vittoria' di Milano-Cortina per l'organizzazione delle Olimpiadi 2026.

"Guardando specificatamente alla Lombardia - ha aggiunto il presidente Fontana - penso gia' ai grandi benefici che l'intera regione potra' avere da questo evento. Posti di lavoro, interventi infrastrutturali e sviluppo economico: tutti elementi che fanno parte del nostro dna e che, con le Olimpiadi, troveranno la massima espressione non solo a Milano e in Valtellina, ma su tutto il territorio regionale. Grazie ancora a tutti, abbiamo compiuto una grande impresa".