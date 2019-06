Ambiente: Ferrero e la sfida packaging

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Il tema della plastica e le sfide legate agli imballaggi. E' il focus scelto dal Gruppo Ferrero per la presentazione del suo 9 Rapporto di Responsabilità Sociale d'Impresa, dal titolo 'Condividere valori per creare valore', che si tiene presso la sede de Il Sole 24 Ore a Milano.

Quella degli imballaggi è una sfida ambientale ma anche legata alla sicurezza alimentare e alla qualità del prodotto.

Paola Avogadro, Ferrero Global Packaging Design Manager, ha raccontato le sfide e l'approccio utilizzato da Ferrero nel ridisegnare o nel concepire ex novo i propri imballaggi. Su un totale utilizzo di packaging di circa 430.000 tonnellate, il 40% è vetro completamente riciclabile, il 40% è carta e cartone da filiera certificata, anche'esso completamente riciclabile, ed il restante 20% è plastica.