Moda: l'uomo Armani, sexy e coraggioso

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - La sfilata della collezione di Giorgio Armani ha proposto un uomo "coraggioso e molto sexy", uno che non ha paura ad andare in giro con il gilet portato sulla pelle nuda e i muscoli guizzanti, con i pantaloni morbidi come se fossero una taglia in più, perché in fondo è estate e ci si può concedere qualche cosa in più. Presenti all'evento l'attore di culto Samuel L. Jackson e le star delle serie tv Richard Madden (il Robb Starck del Trono di Spade) e Alexander Skarsgard (il marito violento di Nicole Kidman in Big Little Lies). Il cortile di palazzo Orsini, sede dell'alta moda della maison, era addobbato con oltre mille piante in un allestimento costato tre giorni di lavoro e che ha garantito un ulteriore effetto 'wow' allo show.

Alla fine, il lunghissimo applauso degli oltre 300 ospiti, che si sono alzati in piedi al termine della sfilata, che ha chiuso Milano Moda Uomo.