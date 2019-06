Giungle e Sicilia per Dolce e Gabbana

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Dolce e Gabbana spiegano che per i giovani non è così, che ignorante per chi ha 20 anni significa libero di non adeguarsi alle regole, aprendosi quindi alla possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ed è questo l'approccio che hanno scelto per la loro nuova collezione, in passerella a Milano. Ed ecco che da una foresta lussureggiante escono sulla passerella maculata del Metropol una miriade di proposte che uniscono decenni lontani tra loro, con i pantaloni a vita alta stile Eighties, le camicie anni '40, le scarpe rockabilly dei favolosi Fifties. E poi le fantasie, che prendono dalle piante e dagli animali della giungla e dei tropici ma anche dalle maioliche siciliane, dai classici gessati, dalle intramontabili righe mixate ai pois. Tutto mescolato insieme.