Allievi di Brera in vetrina per Siviglia

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - Benedetta, 21 anni, aspirante grafica, disegna a mano dei volti di donna, mentre al suo fianco il coetaneo Luca, del corso di design, cuce dei piccoli ritagli di imbottito sulle tasche: in vetrina, da Eral 55, in corso Como, gli studenti dell'Accademia di Brera personalizzano i pantaloni della White Label di Siviglia, e i passanti si fermano incuriositi e interessati, tanto che in un quarto d'ora vengono venduti 4 di questi capi unici, che passano direttamente dal tavolo alla vetrina.

Per tre giorni, 18 ragazzi si alterneranno nel personalizzare 40 paia di pantaloni, subito acquistabili. Il modello è il pantalone di punta del marchio, un chino realizzato con un tessuto di derivazione giapponese, un particolare tipo di raso fiammato a rovescio e tinto con una tecnica che permette al capo di degradare nel tempo, creando una sorta di vintage artigianale.