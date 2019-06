Sciopero, stop treni su 3 linee metro

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - E' iniziato alle 8.45 a Milano lo sciopero dei trasporti indetto dalle segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti che proseguirà fino alle 12.45. Secondo quanto riferito da Atm, la circolazione sulla linea 1 della metropolitana prosegue mentre è sospesa sulle linee 2, 3 e 5. In superficie si registrano ritardi per bus e tram anche per l'intenso traffico di auto.