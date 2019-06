Il coro degli stonati in concerto

(ANSA) - MILANO, 13 GIU - Il primo anno - era il 2011 - erano in 70, oggi sono 450, divisi in sei corsi, gli aspiranti coristi del Corso di Canto per Stonati, guidato da Maria Teresa Tramontin, mezzosoprano del Coro sinfonico de laVerdi. Il loro concerto conclusivo va in scena il 15 e 16 giugno.

Sul palco di largo Mahler sei cori diversi, divisi in quattro gruppi composti sulla base dell'anzianità di frequenza e delle capacità tecniche acquisite. Ad aprire il concerto gli allievi del primo anno, mentre il gran finale, con due brani a sorpresa, vedrà riuniti tutti i 450 coristi. Il programma spazia dalla classica alla leggera, da Verdi a Simon & Garfunkel. L'obiettivo del corso - al quale può partecipare chiunque, senza limiti di età - è far acquisire ai partecipanti la consapevolezza delle proprie potenzialità vocali e accrescere la fiducia in se stessi.