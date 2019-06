Mau y Ricky aprono Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Sarà il duo venezuelano Mau y Ricky ad inaugurare, domani, il rinnovato palco del 5° Milano Latin Festival nella serata della Grande Festa che aprirà ufficialmente l'edizione 2019 ad Assago.

Il duo di pop latino è composto dai fratelli Mauricio (Mau) e Ricardo (Ricky) Montaner nati a Caracas, dai cantautori Marlene Rodríguez e Ricardo Montaner, che ha venduto 20 milioni di album in carriera. Mau y Ricky, invogliati a fare musica sin dalla tenera età da loro padre, hanno iniziato la carriera suonando ogni settimana in chiesa. Nel 2018 sono stati nominati per il Latin Grammy Award come migliori nuovi artisti e come canzone dell'anno, mentre hanno da poco pubblicato gli ultimi singoli 'Desconocido', 'Mi Mala', 'Mal De La Cabeza', '22' e 'Japonesa'.

Mau è stato uno degli autori del singolo Vente Pa' Ca, cantata da Ricky Martin con Maluma.