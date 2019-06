Belinelli, con Messina a Milano? Non ora

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - ''Seguirò Ettore Messina a Milano? Magari più avanti, probabilmente tra qualche anno. Io in America sto molto bene, ho ancora un anno con San Antonio, poi divento free agent ma mi piacerebbe firmare un altro contratto nella Nba. Però vediamo, io con Messina ho sempre avuto un rapporto importante''. La guardia degli Spurs e della Nazionale Italiana Marco Belinelli, non esclude la possibilità di raggiungere in futuro Messina, nominato ieri nuovo allenatore dell'Olimpia Milano dopo le cinque stagioni da assistente allenatore a San Antonio. ''Mi dispiace - ammette Belinelli - non averlo più a San Antonio ma allo stesso tempo sono contento che abbia la possibilità di tornare ad essere il vero Ettore Messina, il comandante. Lui cercherà di fare molto bene e mettersi in gioco per cercare di vincere l'Eurolega''.