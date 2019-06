Universiadi, la torcia a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Arriva a Milano la Fiaccola dell'Universiade 2019 in programma a Napoli a luglio, in una sorta di staffetta ideale che vuole essere anche di buon auspicio per la candidatura olimpica di Milano-Cortina ai Giochi invernali 2026, che attende il verdetto del Cio il 24 giugno.

"Spero di poter festeggiare presto con il governatore De Luca", si è auspicato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana nella conferenza stampa allo Spazio Campania, a due passi dal Duomo, assieme proprio al governatore campano, Vincenzo De Luca, e al commissario straordinario per l'Universiade, Gianluca Basile. Al termine, la Torcia dell'Universiade, 'scortata' dagli atleti della Polizia Enrica Cipolloni e Roberto Bertolini, è stata portata lungo un percorso di tre chilometri fino all'Università Cattolica, da una staffetta inaugurata dall'assessore allo Sport di Milano, Roberta Guaineri. Fra i 15 tedofori anche l'ex campione olimpico di pugilato Patrizio Oliva, l'ex calciatore Demetrio Albertini e il dj Linus.