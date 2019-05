Europee: Majorino, porterò in Ue quanto fatto a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Sarà assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano fino alla fine di giugno Pierfrancesco Majorino, neo eletto eurodeputato del Partito democratico della circoscrizione nord ovest. "Per quando riguarda il rimpasto sarà il sindaco, Giuseppe Sala, a decidere come gestire il traffico e ai primi di luglio credo che si farà il cambio - ha spiegato Majorino nel corso della conferenza stampa organizzata dal Pd di Milano con i neo eletti -, ma una mano io la darò sempre. Lavoreremo perché ci sia il più facile passaggio di consegne possibile e sono convinto che ci sarà una totale continuità della linea delle politiche sociali e dei diritti civili, anche con un altro assessore".

Majorino, che nella sola città di Milano ha preso quasi 40 mila preferenze, ha poi detto di essere "assolutamente contento del risultato e orgoglioso di avere la possibilità di portare nella Ue quanto fatto a Milano". Per quanto riguarda il Pd in città, "ha ottenuto un risultato straordinario in questo momento così duro a livello nazionale". Matteo Salvini "va alla grande in tutta Italia - ha concluso - ma a Milano noi otteniamo risultati migliori rispetto al passato e a lui la sua città ha riservato una cattiva notizia". (ANSA).