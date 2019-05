Banco Bpm sistema giardino nido Crivelli

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - Banco BPM prosegue l'attività del Progetto Scuole, interventi strutturali per le scuole, con la sistemazione del giardinetto e dell'area giochi esterna dell'asilo nido comunale di via Crivelli a Milano, in zona Porta Romana. "E' stata una collaborazione tra pubblico e privato ben riuscita quella che ha restituito ai bimbi uno spazio esterno bello, curato e colorato" commenta l'assessore all'Educazione Laura Galimberti. "Con questa iniziativa - ha dichiarato Umberto Ambrosoli, Presidente di Banca Aletti Gruppo Banco BPM - la Banca mette in pratica la propria vocazione territoriale applicando il principio di restituzione alla comunità".