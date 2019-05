Spalletti, io scelte forti,club indietro

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Io ho il mio carattere, e quando prendo una decisione lo faccio perche' sono convinto: il problema è se non si decide, o se si torna indietro": Luciano Spalletti, all'addio non ufficiale dall'Inter dopo la vittoria sull'Empoli che vale la qualificazione Champions, si toglie sassolini dalle scarpe sul caso Icardi. "Se uno prende una decisione e poi si torna indietro, e' difficile gestire - ha aggiunto a Sky, parlando del reintegro di Icardi - In un club come l'Inter le decisioni si prendono insieme: poi se uno non c'era, un altro non ha sentito e si torna indietro...".