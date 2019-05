Lombardia, al voto anche in mille Comuni

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Lombardia al voto oggi fino alle 23 per le europee e anche per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale di 990 Comuni. I centri con più di 15mila abitanti - quindi con la possibilità del ballottaggio, in programma il 9 giugno - sono 34. I capoluoghi di provincia tre: Pavia, Bergamo e Cremona. In tutto gli elettori coinvolti sono circa 3 milioni e mezzo. Sono, infine, le prime elezioni per Borgocarbonara (Mantova), Cadrezzate con Osmate (Varese), Colli Verdi (Pavia), Piadena Drizzona (Cremona), Solbiate con Cagno (Como) e Vermezzo con Zelo (Milano), i sei nuovi comuni istituiti di recente.