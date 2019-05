Giro: Motta, Fondriest per beneficenza

(ANSA) - COMO, 26 MAG - Scatteranno da Ivrea e Bellagio le pedalate amatoriali con i testimonial per il Giro d'Italia 102.

L'iniziativa è di Banca Mediolanum, sponsor ufficiale del Gp della montagna dal 2003, che ha ideato 'Un giro nel Giro' per clienti e appassionati ciclisti. L'obiettivo è di vivere l'emozione del percorso, anticipando la gara di qualche ora. Sul tracciato della 15/a tappa, da Ivrea a Como, si pedalerà insieme agli ex fuoriclasse Maurizio Fondriest, Gianni Motta e Alessandro Ballan. Il gruppo in maglia azzurra si muoverà da Ivrea con Motta; poi sarà la volta di Bellagio, dove è in programma la seconda pedalata con Fondriest e Ballan. Ospite della pedalata Elisa Scarlatta, una delle cycling influncer più seguite. Anche questo Giro d'Italia sarà occasione per raccogliere fondi a sostegno del progetto benefico 'Come a casa', progettato da Fondazione Mediolanum onlus per offrire accoglienza gratuita a 450 bambini gravemente malati e alle loro famiglie.