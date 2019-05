Gattuso, 18 mesi fatti bene sembra nulla

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Ad oggi nessuno mi ha mai detto che vado via, però c'è un clima intorno al Milan... In questi 18 mesi abbiamo fatto un percorso, cose importanti, e invece sembra che non abbiamo fatto niente". Rino Gattuso si è sfogato così parlando a SkySport, dopo il 3-2 sulla Spal che non è bastato a portare i rossoneri in Champions. "Del futuro con la societa' non ho parlato - ha aggiunto il tecnico rossonero - Davvero, sento tanti nomi di allenatori che dovrebbero prendere il mio posto ma a me la societa' non ha detto che e' intenzionata a cambiare".