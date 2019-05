Temporali e allagamenti nel Mantovano

(ANSA) - MANTOVA, 25 MAG - Un violento temporale abbattutosi questo pomeriggio sul basso mantovano ha provocato allagamenti in numerosi comuni della zona, tra cui Ostiglia, Revere e Magnacavallo. A Revere l'acqua ha invaso le cucine della locale casa di riposo che sono state chiuse. I pasti per gli anziani ricoverati sono stati garantiti dal punto cottura comunale.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per scantinati andati sott'acqua. In vari Comuni attivata anche la protezione civile a causa delle fognature andate in tilt che hanno allagato anche diverse strade strade. Forti grandinate si sono avute a macchia di leopardo un po' in tutta la provincia. Ci vorrà un po' di tempo per quantificare i danni all'agricoltura che, però, si preannunciano ingenti.