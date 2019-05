Spalletti: Icardi e Lautaro ok entrambi

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - ''Icardi o Lautaro Martinez? Può essere la partita di tutti e due''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti non scioglie i dubbi sul ballottaggio tra i due centravanti per la sfida con l'Empoli. ''Hanno entrambi il carattere e la personalità per incidere, sono forti nella testa e nel campo. Da un punto di vista di potenzialità hanno le stesse per poter mettere il timbro sullo scorrimento della partita''.