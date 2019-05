Mantova, entra in Tribunale col coltello

(ANSA) - MANTOVA, 25 MAG - "Me la sono dimenticata nel borsello, scusate". Così si è giustificato con gli agenti della volante un uomo sorpreso a entrare nel Tribunale di Mantova con una roncola nascosta nel borsello. Il fatto è avvenuto ieri mattina ma ne è stata data notizia oggi. L'uomo, un 50enne mantovano, si è presentato all'ingresso del tribunale: "Sono testimone in un processo" ha detto alla guardia giurata che lo invitava a far passare il borsello sotto il metal detector per la verifica del contenuto. Al monitor l'addetto alla sicurezza notava un oggetto che assomigliava ad un coltello a serramanico.

L'uomo estraeva dal borsello una roncola con una lama di 10 centimetri.

Avvertiti dal vigilante, sul posto arrivavano gli agenti della Volante a cui M.D. riferiva che era un appassionato di montagna e che nella fretta di partire da casa aveva scordato di togliere dal borsello il coltello utilizzato nelle escursioni.

E' stato denunciato per porto abusivo d'armi e la roncola è stata sequestrata.