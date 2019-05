A Milano 'Break Down Barries in festa'

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Si è concluso con una grande festa al Parco Trotter di Milano la prima parte di "Break Down Barries", il progetto che vuole superare le barriere sociali rendendo "chi è debole e diverso" promotore di inclusione e di iniziative sul territorio.

Nato dalla collaborazione tra le associazioni del milanese Associazione Veronica Sacchi Onlus (AVS), Vivi Down Onlus, La Città del Sole - Amici del Parco Trotter Onlus e "Chi può dirlo?", in partnership con Radio NoLo, dallo scorso settembre il progetto ha coinvolto con corsi e laboratori più di 1000 persone tra disabili, bambini, anziani, famiglie, cittadini e volontari dei Municipi 2 e 9.

Il gran finale di "Break Down Barries in festa" è stato animato da clown, musica, spettacoli, mostre, percorsi con gli asini e interviste radiofoniche ai passanti con protagonisti i ragazzi disabili e i bambini.