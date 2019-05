Giochi 2026: Sala, candidatura forte

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - "Penso che possiamo vincere perché la candidatura" per le Olimpiadi del 2026 "è forte. Mette insieme pragmatismo di Milano con l'iconicità di Cortina". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del campo di rugby di Via Padova a Milano. "Penso abbiamo fatto tutte le cose per bene poi si vedrà. Si deciderà 24 giugno" a Losanna e "io sarò lì per presidiare e cercare magari un voto dell'ultimo giorno", aggiunge Sala che già in passato ha detto che sarà in Svizzera dal venerdì precedente. L'assegnazione delle Olimpiadi, ha spiegato il sindaco, "aiuta in reputazione come Expo, ci spinge ad investire di più in campi sportivi e porterebbe un nuovo impianto in Rogoredo Santa Giulia e il villaggio olimpico nella zona dello scalo Porta Romana che poi diventerebbe residenza per studenti".