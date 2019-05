Furti in case a Milano, 9 arresti

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone accusate di furti in appartamenti avvenuti tra il maggio 2017 e il giugno 2018 nel centro di Milano. In relazione alle evidenze emerse dall'indagine, stamattina i militari della compagnia Duomo hanno realizzato un servizio all'interno del campo nomadi di via Monte Bisbino alla ricerca di alcuni destinatari del provvedimento, accusati anche di ricettazione.