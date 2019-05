Buste esplosive, arrestati 3 anarchici

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Tre anarco-insurrezionalisti, ritenuti gli autori di attentati esplosivi, sono stati arrestati dai carabinieri del Ros. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Milano, hanno accertato come gli autori si fossero riuniti a Genova per la spedizione di tre pacchi esplosivi recapitati al Palazzo di Giustizia di Torino e indirizzati a due pm della Procura. Sono in corso anche perquisizioni in Italia e all'estero. Nella loro "campagna esplosiva" i 3 anarco-insurrezionalisti avrebbero seguito "i dettami dell'ideologo detenuto della Fai (Federazione anarchica informale, ndr) Alfredo Cospito". Gli arrestati, per attentato per finalità terroristiche o di eversione, sono Giuseppe Bruna, 49enne che vive a Ferrara, Robert Firozpoor, 23enne iraniano e Natascia Savio, 35enne torinese.