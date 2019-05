Tossicodipendente partorisce a Rogoredo

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Ha partorito in una cascina, dopo essersi drogata. E' accaduto a Milano, nella famigerata zona del 'boschetto dello spaccio' di Rogoredo. Mamma e bambino, secondo quanto riferito, stanno bene, anche se sono stati portati in ospedale per essere monitorati. E' accaduto nella notte fra domenica e lunedì, ed è stato riferito dalla polizia, che è intervenuta sul posto, in via Rogoredo, su richiesta del 118 i cui soccorritori hanno assistito al parto dopo essere stati chiamati da un connazionale della donna, una ucraina tossicodipendente di 28 anni, attorno alle 2. Secondo quanto riferito dal 118 la madre, Elnora, aveva assunto droga in gravidanza, e quindi è stata portata insieme al figlio alla clinica Mangiagalli. E' probabile infatti che il piccolo debba essere sottoposto a terapie per l'assunzione fetale di stupefacenti.