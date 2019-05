Riporta mln da Svizzera,92enne patteggia

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Ritenuta "latitante fiscale" per almeno 5 anni per aver simulato di essere residente in Svizzera e nel Regno Unito, una 92enne milanese, titolare tra gli anni '80 e '90 dei negozi di lusso 'Gavazzi', in particolare di cravatte, ha fatto rientrare dal Paese elvetico 15 milioni di euro, cifra record per una persona fisica, che aveva nascosto al Fisco con un sistema di trust, ha pagato il debito tributario e patteggiato 8 mesi per evasione. La sentenza è stata emessa dal gip Guido Salvini a seguito dell'inchiesta del pm Paolo Storari.