Milano, Redo alloggi sociali a Rogoredo

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Il quartiere Rogoredo ospiterà Redo, "uno dei progetti di housing sociale più importanti di Milano". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala elencando "una serie di motivi: il primo per la dimensione, che obiettivamente è importante, il secondo per il modello cooperativo milanese che funziona, e il terzo perché non si parla solo di appartamenti in affitto o in vendita, ma anche di un passo in più per la riqualificazione di un quartiere". "Non la smetteremo mai di ringraziare la fondazione Cariplo - ha detto - che è sempre molto attiva in questa collaborazione". Sala ha indicato anche la "partecipazione della Regione, ci tengo a sottolinearlo, e della Cdp". Gli ha fatto eco il presidente della Fondazione Giuseppe Guzzetti, secondo il quale nell'intervento, per il quale sono stati investiti complessivamente 70 milioni di euro, "tutto è improntato sulla filosofia per cui l'housing sociale non debba semplicemente offrire un posto in cui vivere, bensì favorire un nuovo modello di abitare".