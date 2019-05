Lega, voci in dissenso in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Intorno a piazza del Duomo, dove oggi si sono radunati i sovranisti guidati dal leader della Lega matteo Salvini non sono mancate le voci di dissenso, come quella di una signora con indossava una maglietta bianca con scritto sulla schiena 'Chi di barconi ferisce, di balconi perisce' e sul petto 'Anche questo è un balcone. Manda la Digos se hai coraggio. Salvini togli anche questo'. Un chiaro riferimento agli striscioni di protesta verso il vicepremier fatti rimuovere dai balconi in varie parti d'Italia. "Se poi stasera mi portano in Questura mi venite a prendere", ha sorriso la donna a chi la fotografava.