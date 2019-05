Inter, ok Uefa dimostra solidità club

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - L'ok dell'Uefa ai conti e la conseguente uscita dell'Inter dagli accordi sul Fair Play Finanziario dimostrano ''la solidità e la crescita della società e il rafforzamento della sua posizione finanziaria, supportata da un approccio che è stato di totale adempimento alle regole imposte''. Lo spiega l'Inter in un comunicato. ''La Investigatory Chamber del Club Financial Control Body dell'UEFA ha annunciato oggi che in seguito alla verifica del bilancio al 30 giugno 2018, F.C. Internazionale Milano ha soddisfatto i requisiti di break-even cumulativo del Settlement Agreement firmato nel maggio 2015 e pertanto è uscita dal regime di Settlement Agreement'', si legge nella nota del club nerazzurro.

La società tuttavia sottolinea l'importanza relativa al fatto che ''il Club continui a rispettare il regime di normale monitoraggio del Fair Play Finanziario UEFA e prosegua nella strategia di attenta gestione finanziaria che ha caratterizzato gli ultimi esercizi'', conclude l'Inter nel comunicato.