Costa, se Cop 26 in Italia sarà a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Noi come Italia ci siamo candidati ad ospitare la conferenza mondiale Cop 26 sul cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente a livello planetario. Come giusto riconoscimento alla città, io ho pensato di poterla ospitare a Milano". Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a margine dell'assemblea della Lipu in corso nel capoluogo lombardo. Per ospitare la Cop 26, "noi competiamo con altre nazioni come Inghilterra e Turchia, però se il consesso internazionale dovesse assegnarla all'Italia, noi vorremo farla qui a Milano perché ci sembra il luogo migliore" ha spiegato Costa, aggiungendo anche che "ci piacerebbe che la conferenza di preparazione, la pre-Cop, fosse ospitata a Palermo, perché nella tutela dell'ambiente e non solo il Paese va sempre unito". "La posizione del Governo - ha quindi specificato Costa - è Milano Cop 26 e Palermo pre-Cop".