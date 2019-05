Bonomi alla guida di Milanosesto

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Giuseppe Bonomi, che ha terminato il suo mandato in Arexpo, è stato nominato amministratore delegato di Milanosesto, uno dei maggiori progetti europei di riqualificazione immobiliare e urbanistica europei, che interessa le aree ex Falck di Sesto San Giovanni. Il Cda di Milanosesto - per la quale recentemente Bizzi&Partners Development, Intesa Sanpaolo e Prelios hanno siglato un accordo quadro - ha come presidente Davide Bizzi e sono entrati come nuovi consiglieri oltre a Bonomi, Enrico Laghi, Maria Leddi Maiola e Raffaele Tiscar, mentre sono stati confermati Ahmed Demerdash Badrawi, Kamel Badee Alqalam e Riccardo Ranalli.

"Sono onorato - commenta Bonomi - di poter dare il mio contributo a questo importante progetto che è destinato, nel solco di altri grandi progetti simili, penso ad Arexpo di cui mi sono occupato fino a ieri, a trasformare la Città Metropolitana di Milano in una delle più importanti e avanzate metropoli europee".