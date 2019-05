Armani torna a sfilare in via Borgonuovo

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Giorgio Armani torna dopo diciotto anni a sfilare in via Borgonuovo, per la prima volta a Palazzo Orsini, location inedita e sede storica del marchio. La sfilata della linea ammiraglia, fissata per le 17 del 17 giugno, chiuderà il calendario degli appuntamenti di Milano Moda Uomo.

Il 15 giugno alle 11 lo stilista presenterà invece la collezione Emporio Armani uomo all'Armani/Teatro. Le sfilate milanesi dedicate alle proposte per lui sono in calendario dal 14 al 17 giugno.