Regione Lombardia rileva Serravalle

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Regione Lombardia ha rilevato il pacchetto azionario di maggioranza di Milano Serravalle Milano Tangenziali. Lo rende noto la società evidenziando che con "decorrenza 3 maggio, a seguito di girata azionaria da parte di Asam in liquidazione", Regione Lombardia ha infatti acquisito la proprietà di 95.223.197 azioni, corrispondenti al 52,902% del capitale sociale della concessionaria.

Sciolta Asam, la società istituita dalla Provincia di Milano ed assegnata a Regione Lombardia per la gestione delle partecipate nel settore autostradale, prosegue "l'attuazione da parte di Regione Lombardia - è scritto in una nota - del piano di razionalizzazione degli enti e delle società regionali".