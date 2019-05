Da Armani 'About Future' con PoliMi

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Nuova collaborazione con il Politecnico di Milano per Giorgio Armani che, in occasione della Milano Arch Week 2019, ospita 'About Future', una mostra collettiva presso l'Armani/Silos di circa cinquanta dei modelli più significativi dei lavori realizzati per l'esame di laurea degli studenti e giovani laureati di Architettura.

"Ho concepito il Silos - dice Armani - come un luogo che promuovesse la creatività e che fosse uno stimolo per nuove idee, incoraggiando i giovani a esprimersi. Sono felice di dare spazio agli studenti di architettura del Politecnico per questa mostra così ricca di significato, che fa riflettere su temi importanti come la sostenibilità e l'innovazione. Mi ha colpito la capacità di questi giovani di guardare al futuro, senza dimenticare le origini". La complessità della trasformazione delle città, dei paesaggi, le nuove condizioni dell'abitare, la ricerca di nuovi e sostenibili equilibri tra artificio e natura sono i temi su cui si concentrano i progetti degli studenti.