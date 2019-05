Alla Scala ristorante aperto fino notte

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Dal prossimo giugno vedere un'opera alla Scala e poi fermarsi a mangiare al ristorante del teatro dopo lo spettacolo sarà possibile. Il mese prossimo 'Il Foyer', il bar ristorante erede del Marchesino alla Scala, alzerà la saracinesca alle 8 e sarà aperto fino alle 2, ben oltre quindi l'attuale orario. È questa una novità della nuova gestione che ha inaugurato lo spazio che si trova nei portici del teatro dopo alcuni mesi di ristrutturazione. Il nuovo orario sarà in vigore da quando riaprirà anche il dehors. Spazio aperto, luce, poltrone rosse dall'alto schienale sono alcuni degli elementi introdotti dall'architetto Michael Vincent Uy, filippino laureato al Politecnico di Milano con esperienza nel settore del lusso. In cucina Anatolij Franzese che ha iniziato a collaborare con Gualtiero Marchesi nel 2016, dopo esperienze in Italia e all'estero, mentre a capo della pasticceria c'è Matias Ortiz, che ha lavorato con Ernst Knam e al ristorante stellato Da Vittorio di Brusaporto, in provincia di Bergamo.