Sul Pirellone scritta 'Con la famiglia'

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Pirellone illuminato oggi e domani a Milano con la scritta "Con la famiglia". Il messaggio luminoso si accenderà questa sera sulla facciata del grattacielo sede del Consiglio regionale della Lombardia, in occasione della Giornata internazionale delle Famiglie che si celebra il 15 maggio.

L'iniziativa è della giunta regionale.

Proprio domani "in occasione della giornata delle Famiglie daremo il via a una serie di incontri con associazioni e stakeholder per recepire proposte, richieste e bisogni delle famiglie che saranno oggetto di futuri interventi della Regione" ha spiegato l'assessore regionale alle Politiche per la Famiglia Silvia Piani. Le azioni della Regione si concentreranno in particolare sul rilancio della natalità, a favore dei disabili e dei genitori separati.