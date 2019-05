Nuovo singolo di Thegiornalisti e film

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Nuovo singolo estivo e passaggio ad una major discografica per Thegiornalisti che venerdì 17 maggio sbarcano in radio con 'Maradona y Pelé'. L'annuncio del nuovo brano arriva a qualche ora dall'ultima tappa del 'Love tour', oggi al Mediolanum Forum di Milano. Tra pop e sonorità tropical, il primo brano dei tre targato Universal/Island, anticipa anche gli impegni cinematografici di Tommaso Paradiso, alle prese con la lavorazione del suo primo film da regista e sceneggiatore.

"Ho pensato ad alcune icone immortali - ha detto Paradiso a proposito del singolo in uscita - e il passaggio ad una major non cambierà niente. Le categorie musicali le fanno il tipo di scrittura e il mio resterà lo stesso".