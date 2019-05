Tangenti:iniziati interrogatori indagati

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Sono iniziati stamani gli interrogatori di garanzia davanti al gip degli indagati finiti in carcere nella maxi indagine della Dda di Milano su un giro di tangenti, appalti E nomine pilotate e finanziamenti illeciti ai partiti.

Oggi, tra San Vittore e Opera, saranno ascoltate le persone finite in carcere (12 in totale), tra cui il consigliere comunale milanese e ormai ex vice coordinatore lombardo di FI (il partito ha sospeso le cariche dei dirigenti coinvolti) Pietro Tatarella, candidato alle Europee, accusato di associazione per delinquere e corruzione, l'ex coordinatore provinciale FI a Varese, Gioacchino Caianiello, e l'imprenditore del settore rifiuti e bonifiche Daniele D'Alfonso (che avrebbe dato lavoro agli uomini della cosca Molluso), della Ecol-Service. Per gli indagati ai domiciliari, tra cui Fabio Altitonante, sottosegretario all'area Expo della Regione (ora sospeso), gli interrogatori si svolgeranno nei prossimi giorni.