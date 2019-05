Europe City Milano, musica e teatro

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Incontri, concerti, performance artistiche, spettacoli teatrali, dj set, film, dibattiti, percorsi esperienziali. Per quattro giorni, dal 9 al 13 maggio, il capoluogo lombardo coinvolgerà attivamente i cittadini nel racconto di un'Europa completamente diversa da quella che fino ad oggi è emersa dalla narrativa istituzionale e dal dibattito politico con la prima edizione di Europe City Milano.

Il format è quello del festival diffuso, che vedrà decine di eventi gratuiti e interattivi svolgersi contemporaneamente in luoghi inconsueti della città: dai centri culturali alle case dei privati, dai bar alle gallerie d'arte, fino a luoghi simbolo come la Triennale e il Pirellone. La manifestazione, organizzata dall'associazione Civetta, intende narrare l'Europa attraverso la voce dei suoi cittadini. Fra le chicche la possibilità di essere sottoposti alle domande cui devono rispondere i migranti durante la procedura di richiesta di asilo.