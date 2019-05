'Stop al bullismo',progetto scuola Busto

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 4 MAG - Riflessione, confronto, analisi delle rappresentazioni mentali ed affettive di un fenomeno che rischia di radicalizzarsi fra i giovani: è questo il lavoro del progetto 'Stop al bullismo' portato avanti, anche con l'aiuto di psicologi, fra gli studenti, otto classi - le seconde di tutti gli indirizzi formativi - degli Istituti Pantani e Fiorini di Busto Arsizio (Varese).

Per tirare le fila di un lavoro che ha cercato di andare al fondo del problema si terrà una serata conclusiva, anche con i genitori, giovedì 9 maggio alle 20,45 al Museo del Tessile del Comune del Varesotto. Il progetto, organizzato dalla scuola in collaborazione con Telefono Amico, l'associazione Minotauro di Milano e il patrocinio del Comune di Busto, è stato coordinato dalla vicepreside Giovanna Logozzi. Sarà proposto anche un estratto dello spettacolo teatrale 'La punizione' i cui personaggi affrontano in maniera originale proprio il tema del bullismo.