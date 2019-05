Sala, premier? A Milano ancora due anni

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "Quella di Zingaretti mi sembra una risposta scontata, un apprezzamento di cui sono contento, che ovviamente non cambia le carte in tavola". Così il sindaco di Beppe Sala ha commentato le parole del segretario del Pd Nicola Zingaretti che ieri ha parlato del primo cittadino milanese come "una risorsa" e non ha escluso che in futuro potrebbe essere il candidato premier del centrosinistra.

"Io ribadisco con fermezza che ci sono ancora due anni, sono lunghi e pensiamo a quello" ha risposto Sala riferendosi al suo mandato a Palazzo Marino, che scadrà nel 2021, a margine di una colazione con i cittadini del quartiere della Stazione Centrale.